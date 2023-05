Hipótese de aterro sanitário em Fafe alerta populações

Carlos Rui Abreu Hoje às 08:08 Facebook

A Câmara de Fafe tem um acordo antigo que a "obriga" a receber lixo da região. A localização numa zona limítrofe com o concelho de Felgueiras levou este município a emitir um comunicado, anteontem, para se manifestar "surpresa e preocupada" com esta possibilidade.

A frase proferida por Antero Barbosa, presidente da Câmara de Fafe, numa reunião do executivo municipal há cerca de mês e meio colocou a população em alerta. "Se houver um novo aterro no Ave terá de ser em Fafe", disse, apontando para um acordo antigo que esta Câmara assumiu há cerca de 20 anos no âmbito da já extinta Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE).

Nessa altura era a AMAVE quem fazia a gestão da recolha de resíduos e funcionavam dois aterros, um em Santo Tirso e outro em Guimarães. No período de vigência dessas duas estruturas, e no intuito de haver rotatividade entre os municípios recetores, ficou acordado de que Fafe seria o seguinte.