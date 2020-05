Homem de 41 anos morre em despiste de mota em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 14:06 Facebook

O despiste de uma mota provocou uma vítima mortal, este sábado de manhã, em Fafe.

Osvaldo Ricardo Marinho Magalhães, 41 anos, residente na freguesia de Medelo, seguia na Estrada Municipal 614 no sentido Fafe/Vieira do Minho quando, na aproximação a uma curva, logo após a EB 2/3 Padre Joaquim Flores, em Estorãos, se despistou.

Há marcas de destruição numa caixa de um contador de água, onde terá sido o primeiro embate, o corpo estava cerca de 5 metros mais à frente e mota foi parar a 20 metros de distância do corpo.

Assistido no local pelas equipas da SIV de Fafe e da VMER de Guimarães do INEM e após as tentativas de reanimação foi declarado o óbito. A GNR esteve no local.