Homem em coma induzido após ter sido cercado pelas chamas em Fafe

Um homem de 45 anos está em coma induzido, no Hospital de São João, depois de ter sido cercado pelo fogo quando conduzia um trator, no lugar de Barbosa, freguesia de Moreira do Rei, na tarde de sábado.

As chamas surpreenderam o condutor que ficou queimado com gravidade mas ainda teve tempo de pedir socorro à filha por telefone. Os Bombeiros Voluntários de Fafe, a GNR e o helicóptero que combatia as chamas andaram a tentar detetar esta vítima e, quando foi encontrada, foi estabilizada pelos bombeiros e depois transportada para o Hospital de São João.

"Apresentava queimaduras graves e foi transferida para o Hospital de São João, no Porto, onde ficou em coma induzido", confirmou, ao JN, Paulo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

A vítima é residente na freguesia de Moreira do Rei.