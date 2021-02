Homem em estado grave após acidente com trator em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalhador com pouco mais de 50 anos ficou com ferimentos considerados graves depois de, esta tarde, ter sido atingido por um trator.

O homem estava a realizar trabalhos de corte de madeira num local ermo da freguesia de Quinchães, Fafe, quando terá sido atingido pelo trator.

"Era um local inclinado e pelo que foi possível saber estaria um cabo a segurar o trator que acabou por rebentar e terá passado por cima do trabalhador", disse, ao JN, Paulo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Fafe. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe, as equipas da SIV de Fafe e da VMER de Guimarães do INEM e a GNR.

A vítima teve de ser transportado cerca de 150 metros entre o fundo da ladeira, onde ocorreu o acidente e a estrada municipal, em terra batida, onde estavam situados os meios de socorro.

Depois de estabilizado foi transportado para o Hospital de Guimarães, onde entrou em estado considerado grave.