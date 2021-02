Homem ferido "com gravidade" em acidente numa fábrica de alumínios

JN/Agências Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 30 anos ficou ferido "com gravidade" num acidente numa fábrica de alumínios em Fafe, distrito de Braga, este sábado de manhã, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte, o alerta "para um acidente de trabalho" foi dado às 07.40.

"Um homem na casa dos 30 ficou ferido com gravidade devido a queimaduras. Ao que tudo indica o ferido estava a trabalhar com soda cáustica", disse. O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe, uma ambulância de suporte imediato de vida do INEM e a GNR.