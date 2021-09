Carlos Rui Abreu Hoje às 12:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 61 anos morreu, esta quarta-feira de manhã, quando procedia a trabalhos agrícolas num terreno da Rua do Assento, em Antime, Fafe.

A vítima estava a conduzir um trator quando terá sido atingido por um poste de média dimensão, vulgo esteio, que estava fixado no terreno. Ao local foram as equipas de emergência dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM, mas já não conseguiram reverter a situação e o óbito foi declarado.

A GNR tomou conta da ocorrência.