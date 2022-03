Homem morre num incêndio em Fafe

Um homem, de 55 anos, morreu num incêndio numa habitação, por volta das 18 horas deste sábado, na rua do Loureiro, na freguesia de Regadas, Fafe.

O homem era o único habitante da casa e foi encontrado pelos bombeiros já em paragem cardiorrespiratória. Apesar das várias tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação e a morte foi declarada no local.

Ocorreram para o socorro os Bombeiros Voluntários de Fafe, com 15 operacionais e seis viaturas e uma equipa do INEM. O corpo foi retirado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital Senhora de Oliveira. A GNR de Fafe tomou conta da ocorrência.