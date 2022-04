Idosa foge de casa em chamas no centro de Fafe

Um incêndio deflagrou num apartamento da Rua António Saldanha, no centro da cidade de Fafe, poucos minutos antes das 22 horas desta quinta-feira. A residente e um bombeiro foram assistidos.

No apartamento atingido pelas chamas, que fica por cima do Café Arcada, um dos mais emblemáticos da cidade, vive uma idosa que acabou por sair pelo próprio pé de casa.

Um dos funcionários do Café Arcada, quando se apercebeu do fogo, arrombou a porta para ir buscar a idosa mas, segundo apurou o JN, esta já estava a descer as escadas. Ainda assim, pela inalação de fumo, a mulher foi considerara ferido ligeiro e transportada ao Hospital de Guimarães por precaução. Um bombeiro também teve de ser assitido.

Um curto-circuito terá estado na origem deste incêndio urbano.

Os Bombeiros Voluntários de Fafe deslocaram para o local 26 operacionais e 10 viaturas.