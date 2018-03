Carlos Rui Abreu Hoje às 16:18 Facebook

A requalificação da Avenida da Liberdade, em Fafe, está a levar ao abate de algumas árvores. A situação foi denunciada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda.

"Não temos conhecimento de que haja algum problema fito-sanitário ou de segurança pública iminente que obrigue a tal medida drástica", afirmou Alexandre Leite, do PCP. Já Leonel Castro, do Bloco de Esquerda, diz-se "chocado" com o decepar das árvores que terão como destino "a fogueira".

Em nota enviada ao JN, o Município diz ter recebido "vários alertas" sobre a dificuldade de circulação pedonal daquela zona escolar. "Decidimos transferir as árvores dos passeios para os taludes da escola, não sendo possível, tecnicamente, replantar as existentes, serão plantadas novas árvores".