Camião tomba sobre carro em Fafe. Bombeiro fala em "milagre"

Um camião tombou sobre um carro, esta quarta-feira de manhã, na EN 207, em Serafão, Fafe.

"Foi um milagre o condutor do carro não ficar com grandes ferimentos", descreveu Paulo Ferreira, adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários de Fafe.

Segundo o operacional, o pesado fez-se a uma curva daquela estrada nacional e "tombou sobre um ligeiro", deixando o condutor do carro "encarcerado mas deitado para o lado em que o embate não foi tão forte".

Depois de desencarcerado e estabilizado no local, o condutor foi para o Hospital de Guimarães para ser observado, embora apresente ferimentos aparentemente ligeiros.

O motorista do camião foi ao hospital por precaução, tal como a esposa do condutor do ligeiro que, apesar de não seguir no carro acidentado, foi ao local e ficou em estado de choque com o cenário que encontrou.