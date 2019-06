Carro desgovernado invade clínica em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um carro entrou pela receção de clínica em Fafe, depois de o condutor ter perdido o controlo da viatura enquanto estacionava, esta sexta-feira, ao início da tarde, na Rua José Cardoso Vieira de Castro, em Fafe.

O automóvel partiu o vidro da fachada principal da clínica e só parou junto do balcão da rececionista. O incidente não provocou feridos, já que não se encontrava nenhum utente no local no momento do acidente.

Pelo que apuramos, o condutor estava a tentar estacionar em frente à clínica, mas acabou por não conseguir controlar o carro, que tem mudanças automáticas.