Jovem de 22 anos atropela duas mulheres em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:27

Esta segunda-feira de manhã, pouco antes das 8 horas, um carro despistou-se numa curva da EN311, em Marinhão, na União de Freguesia de Moreira do Rei/Várzeacova, Fafe e foi colher duas mulheres que caminhavam no passeio.

As duas mulheres, de 49 e 52 anos, foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Fafe e pela SIV do INEM e depois transportadas para o Hospital de Guimarães. Um das vítimas deu entrada em estado considerado grave.

O carro que se despistou era conduzido por uma jovem de 22 anos que perdeu o controlo da viatura após uma curva quando seguia no sentido Cabeceiras de Basto - Fafe.

O trânsito na EN 311 esteve condicionado durante cerca de uma hora.