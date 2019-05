Carlos Rui Abreu Hoje às 22:48 Facebook

Um homem de 72 anos morreu, esta tarde, após ter sido vítima de um acidente de tractor.

O septuagenário estava a realizar trabalhos agrícolas num terreno particular, no lugar da Ponte Nova, freguesia de Golães, Fafe, quando o tractor caiu numa ribanceira, capotou e ficou sobre o condutor.

No local estiveram equipas dos Bombeiros Voluntários de Fafe, a SIV de Fafe e a VMER de Guimarães do INEM, mas o óbito viria a ser declarado no local.

A GNR tomou conta da ocorrência.