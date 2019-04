Carlos Rui Abreu Hoje às 10:54 Facebook

Os funcionários do serviço local da Segurança Social, em Fafe, foram surpreendidos esta segunda-feira de manhã com a presença de uma grande quantidade de insetos no interior das instalações.

Ao JN, uma fonte interna falou em "centenas de moscas e varejas" que estavam nos vidros e circulavam por quase toda a parte das instalações.

As causas do aparecimento dos insetos estão ainda por apurar e o serviço só pôde ser reaberto ao público cerca de duas horas depois do horário habitual.