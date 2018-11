Outra raspadinha de 100 mil euros em Fafe. Segunda em semana e meia

CRA Hoje às 12:42 Facebook

O sábado à noite foi de sorte para um jogador de raspadinha no Café Académico, em Fafe. Pela segunda vez, no espaço de semana e meia, duas pessoas foram contempladas com 100 mil euros no jogo.

Uma "Raspadinha de Natal" vendida no Café Académico, em Fafe, no sábado, que trazia o prémio máximo, 100 mil euros. "Saiu a um cliente habitual da casa e foi bem entregue. A alguém que merece e que tem ainda muitos anos para poder gozar o dinheiro", contou, ao JN, José Silva, proprietário do estabelecimento.

Ao recordar a noite de sábado, José Silva contou que o cliente "raspou e disse que achava que não estava a ver bem" quando olhou para a raspadinha. "Pediu ao empregado para ver o prémio que tinha e ele disse-lhe que eram 100 mil euros. Ele disse que não acreditava, um outro cliente viu e disse que achava que eram 10 mil. Mas depois confirmaram os 100 mil euros", disse José Silva.

No dia seguinte, o felizardo voltou ao café e "ainda nem acreditava", acrescentou.

Neste mesmo café, dois dias antes, havia saído um prémio de 10 mil euros. Fafe anda em maré de sorte já que num outro estabelecimento, o Café Brasil, há cerca de semana e meia, havia saído também um prémio de 100 mil euros e nos dias seguintes um de 10 mil e outro de 5 mil.

Ou seja, em duas semanas mais de 200 mil euros em jogos Santa Casa. "A sorte está inclinada para Fafe", constatou José Silva.

O Café Académico existe desde 1974. "Desde 1992, que tomei conta do café, nunca tinha saído um prémio tão grande. Fiquei muito feliz pelo prémio ter saído a quem saiu e ter sido aqui nesta casa", concluiu.