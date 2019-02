Seis meses de espera e quatro de obra: após dez meses reabriu variante à EN206

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Está concluída a obra de reparação de parte do troço da EN 206 entre o nó de Santo Ovídio e o de Fornelos, no concelho de Fafe.

Esta é a principal via, sem portagem, de ligação de Fafe e Cabeceiras de Basto a Guimarães e estava encerrada ao tráfego desde abril do ano passado. Na altura foi detetada uma anomalia no piso devido a um abatimento causado por uma deficiência numa passagem de água. A via foi interditada, mas a obra só começou seis meses depois, em outubro.

Esta situação causou grande transtorno na entrada da cidade de Fafe e obrigava a um grade desvio para quem circulava no sentido de Cabeceiras de Basto.

Esta manhã o sentido Fafe-Guimarães foi reaberto e esta tarde a via será disponibilizada na totalidade.

A obra estava orçada em 463.520 mil euros o que, com o acréscimo do IVA atinge os 570 mil euros e foi da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal.