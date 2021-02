José Ribeiro cria lista independente para concorrer só à Assembleia Municipal de Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 19:18 Facebook

José Ribeiro, atual presidente da Assembleia Municipal (AM) de Fafe, vai recandidatar-se ao cargo nas próximas autárquicas, num movimento que terá apenas lista para este órgão.

José Ribeiro foi presidente da Câmara local de 1997 até 2013 e, nas últimas eleições, entrou em rutura com o PS nacional e criou, com Antero Barbosa, o movimento Fafe Sempre.

Ribeiro seria eleito presidente da AM enquanto Barbosa ficou como vereador da oposição ao executivo socialista. Contudo, em dezembro passado, o PS fez um acordo com Antero Barbosa que não inclui José Ribeiro. Barbosa será o candidato do PS à Câmara enquanto o atual autarca, Raúl Cunha, será o cabeça de lista socialista à AM.

Ribeiro esteve um mês a ponderar e decidiu encabeçar uma lista independente apenas à assembleia. "Não tenho vontade de ser candidato a presidente da Câmara e não tenho condições pessoais para sê-lo, por razões da minha saúde pessoal e de caráter familiar", afirmou, para depois garantir que vai à luta para disputar o cargo de presidente da Assembleia Municipal com Raúl Cunha.

"Serei candidato apenas à Assembleia Municipal, numa lista independente, aberta a todos os quadrantes partidários e a todos os cidadãos interessados na vida pública, sem qualquer condicionalismo", escreveu em nota enviada à imprensa.

José Ribeiro, que se sentiu desrespeitado com o acordo feito entre PS e o Fafe Sempre, entende que só se afastará dos cargos políticos se essa for a vontade dos fafenses. "Os fafenses elegeram-me, só os fafenses me poderão afastar com o seu voto! É por eles e para eles que me candidatarei, por seu respeito e respeitando sempre a sua suprema decisão e vontade".