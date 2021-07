Jovem de 19 anos em estado crítico após despiste de carro em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 19 anos foi transportado para o Hospital de Braga, em estado muito crítico, vítima de um acidente de viação.

No carro seguiam quatro jovens, cerca das 2.30 horas da madrugada, quando este se despistou, em Seidões, Fafe.

As vítimas ficaram encarceradas e depois do trabalho de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Fafe, foram todas estabilizadas no local, pelos próprios bombeiros, pela SIV de Fafe e pelas VMER de Guimarães e de Braga.

Dos quatro ocupantes, todos jovens, dois foram considerados feridos ligeiros e dois graves. Um dos graves foi transportado para o Hospital de Guimarães, enquanto o mais crítico foi para Braga.