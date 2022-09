Jovem em estado grave após despiste de moto em Fafe

Um jovem de 26 anos ficou em estado grave depois de se ter despistado de moto e ter embatido frontalmente num carro de marca Mercedes. A moto seguia no sentido Fafe - Felgueiras, na EN207, na freguesia de Silvares São Martinho, ainda no concelho fafense.

No local estiveram meios de socorro dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM, nomeadamente a ambulância SIV de Fafe e a VMER de Guimarães. A vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada em estado considerado grave para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Apresentava várias fraturas, algumas das quais expostas.

A circulação nesta estrada nacional esteve interrompida durante cerca de uma hora.