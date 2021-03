Mãe e duas filhas assistidas após incêndio que destruiu quarto

Carlos Rui Abreu Hoje às 14:44 Facebook

Um incêndio destruiu o quarto de uma habitação, na freguesia de Cepães, concelho de Fafe.

Outras divisões do piso superior do imóvel também ficaram bastante danificadas enquanto as do rés-do-chão não registam danos.

O altera foi dado aos Bombeiros Voluntários de Fafe pouco depois do meio-dia e, à chegada, ainda conseguiram evitar que o incêndio se alastrasse. "A parte superior da casa estava toda tomada pelo fumo, o quarto ardeu todo, mas conseguimos evitar danos maiores", explicou, ao JN, Paulo Costa, 2.º Comandante da corporação fafense.

Os bombeiros assistiram no local a mãe e as duas filhas, menores, que se encontravam na habitação, mas não houve necessidade de cuidados hospitalares. Também uma bombeira teve necessidade de cuidados por parte dos colegas devido à inalação de fumo.

A GNR esteve no local e as causas do incêndio estão ainda a ser apuradas.

No local estiveram 14 operacionais e cinco viaturas.