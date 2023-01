Mãe e filha atropeladas em Fafe já tiveram alta. Condutor continua por identificar

Mãe e filha que foram atropeladas na noite de segunda-feira, em Fafe, já tiveram alta hospitalar e regressaram a casa.

A mulher, de 39 anos, ficou em estado considerado grave depois de avaliada pelas equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM e foi transportada para o Hospital de Guimarães. Já de madrugada acabaria por ter alta desta unidade e regressar a casa. A filha, de 7 anos, apresentava ferimentos ligeiros e regressou mais cedo.

Ambas foram atropeladas no lugar da Gaia, na freguesia de Arões Santa Cristina, por um carro que ainda não foi identificado. Pelo que foi possível apurar, o condutor do veículo fugiu do local, omitindo o auxílio às vítimas, e ainda não se apresentou às autoridades.