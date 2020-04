Morreu após cair de telhado onde trabalhava em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 21:19 Facebook

Um homem de 45 anos faleceu, esta sexta-feira à tarde, na sequência de um acidente de trabalho.

O homem, com dois filhos, terá caído do telhado de uma casa em requalificação na Vila de Arões, Fafe, e ficou com várias lesões, sobretudo na zona da cabeça.

Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Fafe e pela equipa do INEM da VMER de Guimarães e transportado em estado grave para o Hospital de Braga, onde viria a falecer.

A GNR e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vão averiguar o caso.