Morreu jovem ferido na explosão de uma casa em Fafe

Morreu, esta terça-feira, o jovem de 30 anos que estava internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, vítima da explosão numa casa na freguesia de Antime, em Fafe, na madrugada do passado sábado.

Rui Filipe Leitão tinha sido hospitalizado com cerca de 80% do corpo queimado e acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Explosão terá sido causada por uma fuga de gás Foto: Carlos Rui Abreu/jn

Foi uma das três vítimas da explosão numa casa na freguesia de Antime, em Fafe, na madrugada do passado sábado. O pai, de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros enquanto a mãe, com ferimentos mais graves, também já teve alta.

Na origem da explosão poderá estar uma fuga de gás.