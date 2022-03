Morreu uma das mulheres mais velhas do país

Tinha 107 anos, nasceu no ano em começou a I Guerra Mundial.

Morreu, no sábado, em Fafe, uma das mulheres mais velhas do país, com 107 anos. Rosa Soares morreu na Estrutura Residencial para Idosos de Silvares S. Martinho, no concelho de Fafe.

Era mãe de dez filhos, cinco dos quais já falecidos. Esteve infetada com covid-19, em 2020, poucas semanas antes de comemorar 106 anos. Apesar da idade, Rosa Soares conseguiu ultrapassar a doença.

Em novembro de 2021, a mulher, nascida em 1914 (no ano em que começou a Grande Guerra), celebrou os 107 anos numa festa organizada pela família e pelos funcionários do lar onde vivia.

O funeral realiza-se segunda-feira, com missa de corpo presente às 15 horas, na igreja de Silvares S. Martinho.