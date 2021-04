Município de Fafe pede voluntários para acelerar vacinação

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:05 Facebook

O Município de Fafe está a sensibilizar a população local para ajudar na logística do processo de vacinação.

Com um centro instalado no Pavilhão Multiusos da cidade, em parceria com o ACES do Alto Ave, a ideia do município é que não faltem recursos humanos que facilitem o trabalho dos profissionais de saúde num período em que vai aumentar o número de pessoas que serão vacinadas diariamente naquele local.

"Tendo em consideração o aumento do número de utentes que vão ser vacinados diariamente, o Município foi novamente chamado a colaborar neste importante processo com o apoio logístico. A colaboração solicitada consiste também no apoio à organização dos utentes no pavilhão e no preenchimento do formulário de vacinação", explicou Raul Cunha, edil de Fafe, apelando dos munícipes que "façam parte deste processo, participem e colaborem para apoiar os utentes."

Os interessados podem inscrever-se através do site do Município, remetendo o formulário por email para geral@cm-fafe.pt