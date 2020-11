Primeira morte por covid-19 em lar de Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:56 Facebook

Morreu, esta segunda-feira, uma das utentes do Lar do Centro Social e Paroquial de Silvares São Martinho, em Fafe, que estava infetada com covid-19.

A idosa, de 97 anos, tinha já outros problemas de saúde que se agudizaram com a infeção pelo novo coronavírus. "Confirmamos a morte de uma das nossas utentes que estava infetada mas que já apresentava um estado de saúde frágil", disse, ao JN, Abílio Pereira, diretor da instituição.

O Lar de Silvares, que alberga 46 idosos, tinha na passada sexta-feira 29 pessoas infetadas, entre 19 utentes e 10 funcionários.