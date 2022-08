Projeto para a Praça da Justiça de Fafe gera movimento cívico

O Município de Fafe apresentou um projeto para requalificar o logradouro traseiro do edifício do tribunal onde, desde 1981, está situada a estátua da Justiça de Fafe, ícone local. O desenho feito pelos serviços da Autarquia não é do agrado de vários setores da sociedade já que contempla o abate de árvores que, há mais de 50 anos, embelezam o espaço.

"O projeto respeita o debate público efetuado em 2012. Tendo sido elaborado de forma muito participada pelos técnicos do Município, está a ser ultimado por forma a ser lançado o concurso, prevendo-se para breve o início da obra", explicou o presidente da Câmara, Antero Barbosa.

De facto, em 2012, foi lançado o debate quanto a uma possível deslocalização da estátua e, à data, ficou definido que deveria permanecer no local de sempre, mas com uma requalificação. A ideia da Autarquia é construir uma nova praça, colocando a estátua à cota da rua, com um espaço de 1300 metros quadrados e a palavra Fafe em letras tridimensionais para promover o ícone do concelho. "Será mais um ponto de interesse para que sejamos visitados e será criada uma nova centralidade com um caráter multifuncional com capacidade para acolher diversos eventos", reforçou o edil.