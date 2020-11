Rosa celebra 106 anos dias depois de vencer a covid-19

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Para celebrar os 106 anos de Rosa Soares, que contraiu ​​​​​​​covid-19 há três semanas e já terá recuperado, a família fez-lhe esta quinta-feira à tarde uma festa surpresa à porta do lar onde está internada, em Fafe.

Enquanto a família se espalhava em pequenos grupos pelo passeio, no exterior do Centro Social da Paróquia de Silvares São Martinho, a centenária passava por eles numa viatura da instituição com balões a assinalar os 106 anos. Foi um momento de emoção durante o qual Rosa Soares ia matando saudades da família e recebendo rosas das mãos dela. No final, houve ainda fogo-de-artifício.

A vida de D. Rosa, como é tratada, não foi de facilidades e, logo aos oito anos, começou a trabalhar como operária têxtil passando por fábricas da região, como a do Bugio, do Ferro e do Campo. Uma vida que também lhe trouxe alguns desgostos marcantes, como o facto de ter ficado já sem cinco dos 10 filhos que trouxe ao mundo. "Um de acidente de viação, outra de doença degenerativa, um queimado e outros foram nados mortos", explica António Augusto. Ainda assim, estes momentos de maior dor são ultrapassados quando olha em redor e contempla os 17 netos, 29 bisnetos e 4 trinetos.

"Este teria sido um dia muito feliz em condições normais, assim, foi o possível. Dentro da tristeza que é festejarmos assim um aniversário tão importante, temos o conforto de estar a celebrar a vida. Para o ano faremos uma grande festa", disse, ao JN, António Augusto Fernandes, um filho da idosa.