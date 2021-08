Rui Novais da Silva: "Fafe precisa de novo impulso, de mudar os protagonistas"

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:23 Facebook

Rui Novais da Silva, líder da Concelhia do PSD de Fafe, encabeça a lista do partido que tenta reverter o mau resultado de há quatro anos e acabar com a hegemonia socialista.

Aos 34 anos, Rui Novais da Silva encabeça a lista do PSD, partido que liderou a Câmara nas primeiras eleições autárquicas em democracia mas que, desde 1979, está na Oposição. Há quatro anos, em coligação com o CDS, o PSD conseguiu eleger apenas um vereador e neste sufrágio aposta no líder da Concelhia para tentar ultrapassar esse mau resultado. Um jovem bancário que apresenta uma lista também com novos rostos a pensar no futuro.

Esta candidatura é o maior desafio da sua vida?