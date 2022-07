Serra de Fafe chora irmãos que vinham de férias

O mais velho não veio antes com a namorada, com quem ia casar para o ano, para ajudar o pai na condução desde França. Morreu com Arlindo num acidente em Espanha.

"Normalmente, não diziam quando vinham. Desta vez, o meu irmão ligou a dizer para contarem com eles, que estariam aqui para almoçar. Nunca chegaram", desabafa Vítor Moreira, o irmão de Carlos Moreira, desolado. Carlos, ou Ribeiras, como era conhecido em Queimadela, na serra de Fafe, escapou ao acidente, mas os seus dois filhos, José Lopes, de 24 anos, e Arlindo Lopes, de 17, morreram anteontem em Espanha, na A52, próximo de Zamora, a 80 quilómetros de Portugal.

Os dois viajavam desde França para as habituais férias de verão com o pai, de 51 anos, que sofreu ferimentos. Conta Carlos que seria o pai dos jovens quem estava a guiar na altura da tragédia, mas a condução era dividida com José desde Seinne-Saint-Denis, na região de Paris, onde viviam.