Encontrada condutora que terá atropelado mortalmente jovem de 23 anos

A GNR já terá encontrado a condutora da carrinha amarela que atropelou mortalmente uma jovem de 23 anos, esta quarta-feira, em Fafe.

Depois do atropelamento, cerca das 12 horas, o veículo colocou-se em fuga mas a GNR tinha a informação de que se tratava de uma mulher que conduzia um ligeiro de mercadorias de cor amarela.

Cerca de duas horas depois do acidente, os Bombeiros Voluntários de Fafe foram chamados para socorrer uma mulher que se estaria a sentir mal, no lugar de Marinhão, Moreira do Rei, a cerca de três quilómetros do local do acidente. No local ter-se-ão apercebido que a senhora estava bastante transtornada e, à porta de casa, estava estacionada uma carrinha amarela que, tudo indica, será o veículo que esteve envolvido no atropelamento. As autoridades estão no local.

Uma jovem de 23 anos, residente na zona da Ponte do Soeiro, em Medelo, Fafe, morreu ao final da manhã desta quarta-feira vítima de atropelamento. Deixa um filho menor.