Trabalhador morre debaixo de trator em Fafe

Um homem de 36 anos morreu, na tarde desta quinta-feira, esmagado por um trator.

A vítima estava a trabalhar para a COFAFE - Cooperativa de Produtores Agrícolas de Fafe, na limpeza das bermas de uma estrada municipal, na Rua de Casares, em Estorãos, Fafe, quando o trator capotou e ficou por cima do corpo do homem.

Os trabalhos de desencarceramento do corpo duraram cerca de uma hora mas, durante esse período, os operacionais no terreno já tinham verificado o óbito do trabalhador.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Fafe, a SIV e a VMER do INEM e a GNR.