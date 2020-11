Vento tomba árvore de jardim centenário e provoca danos em carros e num prédio em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 01:56 Facebook

Uma árvore de grande porte, do centenário Jardim do Calvário, em Fafe, caiu esta quarta-feira à noite para fora do recinto, causando danos em dois carros e num prédio contíguo.

O edifício, situado na estreita Travessa do Calvário, acabou por ficar com danos na fachada, sendo que dois automóveis também ficaram danificados.

Fonte da Proteção Civil Municipal garantiu ao JN que a estrutura do edifício não está em perigo e que os trabalhos seguintes serão os do corte dos ramos para limpeza da via, que ficou intransitável.

Também segundo apurámos, as centenárias árvores do Jardim do Calvário foram avaliadas recentemente quanto à sua robustez e passaram no teste dos técnicos.