Vizinho salva idosa de fogo numa casa em Fafe

Uma mulher de 74 anos foi salva das chamas por um vizinho que se apercebeu dos gritos de socorro e do fumo que saía da habitação, esta terça-feira à tarde, em Ardegão, Fafe.

"Quando entrei a cozinha estava cheia de fumo, não se via nada, e havia um sofá a arder", disse, ao JN, o vizinho herói, que entrou na casa quando ouviu a televisão a "estourar". A idosa, que também sofre de uma doença cognitiva, estava desorientada e não conseguia descobrir a saída da habitação.

O vizinho, que não quis identificar-se, conseguiu suportar o fumo e trouxe a idosa para a rua. Depois voltou a entrar e retirou o sofá que estava em chamas. "Acredito que se não fosse eu a senhora morria ali", desabafou.

Quando os Bombeiros Voluntários de Fafe e o INEM chegaram ao local, prestaram os primeiros socorros à idosa, que havia inalado fumo, e ventilaram a casa. "O sofá já estava no exterior e a casa estava apenas com muito fumo", disse ao JN Paulo Costa, segundo comandante dos bombeiros locais.

A origem do incêndio terá sido um curto-circuito numa velha instalação elétrica, com várias tomadas, que passava por trás do sofá que ardeu.