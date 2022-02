Atrasos na concessão de transportes na CIM do Ave custam três milhões

Vencedora de concurso lançado pela Comunidade Intermunicipal do Ave devia começar a operar em janeiro, mas só arranca em agosto.

O atraso no arranque da concessão do transporte público na Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave) obrigou a fazer um ajuste direto, no valor de três milhões de euros, com a Transdev, para não deixar o serviço entrar em rotura.

As condições legais em que funcionava o serviço público de transporte, no Ave, terminaram no final de 2021. Em janeiro último, devia começar a operar a concessionária que venceu o concurso público para a realização do serviço, mas o contrato ainda aguarda o visto do Tribunal de Contas.