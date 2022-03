Feira Afonsina regressa este ano às origens

Festa em Guimarães realizou-se, em 2019, no castelo por razões históricas.

Depois de ter sido deslocalizada, em 2019, para a zona do Paço dos Duques e do Castelo, a Feira Afonsina volta este ano a ter o seu centro na zona baixa, nas praças da Oliveira e de Santiago e ruas adjacentes. A informação foi conhecida, esta quinta-feira, na reunião de executivo camarário, em que também foi dado a conhecer o projeto "Bairro Comercial Digital" e anunciada a colocação em discussão pública de um estudo sobre mobilidade no concelho.

A realização do evento na zona do Castelo foi justificada pela então vereadora da Cultura, Adelina Paula Pinto, com questões históricas ligadas à fundação da nacionalidade. A oposição, PSD e CDS, que na altura votou contra, vem agora "saudar o regresso" à fórmula original.