11 presos da cadeia de Guimarães infetados com covid-19

Há, neste momento, 11 reclusos infetados com covid-19 no Estabelecimento Prisional de Guimarães. Segundo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) não há nenhum guarda ou funcionário infetado.

"Estes reclusos, embora assintomáticos, encontram-se, conforme o recomendado pela saúde pública, sob vigilância médica e recolhidos aos seus espaços celulares, mantendo naturalmente o direito ao recreio, ainda que separado dos demais companheiros", informa a DGRSP.

A cadeia de Guimarães tem capacidade para 73 reclusos e, segundo a página de internet da DGRSP, albergava, a 31 de dezembro de 2021, 76 presos. De acordo com as informações obtidas pelo JN, as atividades no interior da prisão decorrem com normalidade, contudo as visitas "foram temporariamente suspensas, seguindo-se as recomendações da saúde publica para as situações de covid".