A ceia que alimenta os pobres há mais de 700 anos no Natal em Guimarães

Nem a pandemia parou a tradição de dar aconchego ao estômago de quem precisa na noite de consoada, em Guimarães.

A primeira ceia de Natal no Albergue de São Crispim, em Guimarães, foi em 1315. Mais de 700 anos depois, o costume mantém-se. No dia 24 de dezembro, voluntários prepararam o bacalhau com batatas e as rabanadas para os mais pobres. Este ano, como em 2020, não se comeu no espaço apertado, por trás da capela. Para evitar o ajuntamento, a refeição foi servida em takeaway.

"Vêm aqui buscar e depois vão comer sabe-se lá onde. Quem tem uma casinha vai comer a casa, quem não tem... Gostávamos de fazer a refeição aqui, mas as autoridades não permitem e temos de respeitar", lamenta José Pereira, o juiz da irmandade de São Crispim e São Cipriano.