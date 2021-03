Abate de dezenas de árvores gera críticas em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A requalificação do centro cívico da vila de Caldas das Taipas, em Guimarães, está debaixo de forte polémica devido ao abate de dezenas de árvores, perpetrado pela obra a cargo da Câmara de Guimarães.

Em causa estão pelo menos 20 árvores, algumas com várias décadas, que foram abatidas esta semana. A revolta iniciada nas redes sociais motivou um coro de críticas contra a Câmara e contra a Junta de Freguesia, ambas do PS.

Anteontem, em comunicado, a CDU de Guimarães exigiu uma explicação. Na resposta, também em comunicado, a Câmara explicou que algumas árvores apresentavam "sinais de patologias graves", com "crescimento amorfo" e "mau estado sanitário". Quanto às que apresentavam bom estado, como ficavam na extensão do percurso de uma ribeira que vai ser destapada, "não podem permanecer naquele local e têm de ser substituídas", lê-se no comunicado municipal.

Já a Junta de Freguesia afirma que foi por sua iniciativa que o projetista fez a revisão das árvores sacrificadas, o que permitiu "preservar, até agora, cerca de 20 árvores que estavam assinaladas". Embora entenda que o projeto "poderia ter sido diferente", a Junta elogia a obra: "Vai mudar a face da nossa vila cujo centro está envelhecido, degradado e merece há muitos anos uma intervenção".

O abate das árvores aconteceu, até agora, no Largo Frei Cristóvão dos Reis, Largo das Termas e na Avenida da República, três espaços cuja sombra e conforto eram muito procurados nos dias mais quentes.

O Bloco de Esquerda de Guimarães exige a revogação de todas as decisões de abate de árvores e tece críticas à Câmara, bem como à Junta: "Percebe-se agora que a preocupação com estes valores ficou na campanha eleitoral, onde o lema do presidente da Câmara Domingos Bragança era "cidade verde" e o do presidente da Junta Luís Soares era "vila jardim"".

Quando o projeto foi colocado em discussão pública na vila, em 2016, o abate de árvores não foi referido nem discutido, tendo sido prometida "sensibilidade ecológica". A perda de várias dezenas de lugares de estacionamento, sobretudo na Rua Professor Ilídio Lopes de Matos, foi a principal crítica apontada ao projeto na discussão pública.

PUB

A obra do centro cívico de Caldas das Taipas tem o prazo de execução de 730 dias (dois anos), custará 4,7 milhões de euros e ficará pronta, segundo prazo previsto, em outubro de 2022. O projeto de arquitetura foi concebido pela Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, coordenado pela arquiteta Marta ​​​​​​​Labastida.