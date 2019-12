Acidente de trabalho faz um morto e um ferido grave em Guimarães

Carlos Rui Abreu Hoje às 11:23, atualizado às 12:08 Facebook

Um jovem de 25 anos morreu, esta quarta-feira, após a queda de uma estrutura numa obra de construção civil, em Fermentões, Guimarães. Um outro colega, de 60 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado ao hospital.

O alerta foi dado aos Bombeiros de Guimarães cerca das 9.10 horas. Na Rua Quinta da Pereira, numa obra de construção de uma habitação, uma estrutura desprendeu-se e atingiu os dois trabalhadores.

Apesar do socorro prestado pelos Bombeiros de Guimarães e pelo INEM, o óbito do jovem de 25 anos foi declarado no local.

A PSP e a Autoridade para as Condições de Trabalho estão no local.