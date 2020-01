Acidente entre carrinha e camião faz um ferido em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre uma carrinha e um camião, na Estrada Nacional 310, em Guimarães, obrigou ao desencarceramento de um homem envolvido no sinistro, esta tarde de quarta-feira.

A vítima seguia numa carrinha que circulava na EN 310 na freguesia de Barco, direção Taipas - Póvoa de Lanhoso, quando esbarrou contra um camião que saía de uma zona industrial. Com o embate, a carrinha ficou presa na parte inferior do reboque do camião, obrigando os bombeiros a desencarcerarem a vítima antes de prestarem os primeiros socorros.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 18.35 horas. Foram mobilizadas duas viaturas, uma ambulância e um carro de desencarceramento, num total de oito bombeiros. Depois de desencarcerado, o homem foi socorrido no local e transportado para o Hospital de Guimarães. Na primeira avaliação, os ferimentos foram classificados de leves, correspondendo a uma previsão de alta hospitalar de menos de 24 horas.

Embora as duas faixas de rodagem tivessem sido interditadas pela GNR do posto das Taipas durante a operação dos bombeiros, o trânsito apenas esteve condicionado pois os automóveis circulavam por uma via alternativa, de um parque de estacionamento da zona industrial. A GNR do mesmo posto tomou conta da ocorrência. No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães.