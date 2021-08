Acidente entre carro e camião causa dois mortos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente entre um carro e um camião causou a morte de duas pessoas que seguiam na viatura ligeira, em Souto Santa Maria, Guimarães.

O acidente ocorreu numa zona de curva e contracurva na rua de Santa Maria, na freguesia de Souto Santa Maria, no concelho de Guimarães.

O carro despistou-se e foi apanhado pelo camião na lateral direita, do lado do pendura., com o banco do passageiro a deslocar-se e a atingir o condutor.

Segundo apurou o JN, os jovens, um de 23 e outro de 24 anos, trabalhavam numa vidraria na zona do acidente.

As vítimas mortais, dois jovens, viajavam no carro ligeiro e foram encontrados já sem vida à chegada dos bombeiros das Taipas ao local do acidente. A GNR das Taipas tomou conta da ocorrência.