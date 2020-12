Acidente obrigou a desencarcerar vítima em Guimarães 

Delfim Machado Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois automóveis provocou ferimentos ligeiros num homem, este domingo à tarde, na vila de Caldas das Taipas, concelho de Guimarães. A vítima ficou presa e teve de ser desencarcerada.

A colisão deu-se poucos minutos antes das 15.30 horas, na rotunda de saída da vila em direção a Braga. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 15.29 horas e mobilizaram nove elementos em dois veículos, uma ambulância e um carro de desencarceramento.

Logo que chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com a vítima encarcerada no lugar do condutor e tiveram de realizar uma operação de desencarceramento. Em menos de dez minutos, a porta do carro acidentado foi cortada e a vítima foi retirada em segurança do automóvel. Depois de receber assistência no local, o homem foi transportado pelos bombeiros ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Ao que tudo indica, a colisão aconteceu entre um automóvel que já seguia na rotunda e o Mercedes onde seguia a vítima. Os primeiros sinais parecem indicar que este último terá entrado na rotunda sem se aperceber da aproximação do outro veículo. A outra condutora envolvida no acidente, que já seguia na rotunda nos momentos que precederam a colisão, manteve-se sempre no local.

Ao teatro de operações acorreram ainda a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. Apesar da obrigatoriedade de recolhimento, o acidente motivou a curiosidade de várias pessoas que acompanharam a operação dos bombeiros.