Afastadas suspeitas de Covid-19 no GuimarãeShopping

A administração do GuimarãeShopping desmentiu, esta quinta-feira, rumores que davam conta de um caso de contágio no centro comercial. Uma loja esteve fechada, mas o caso suspeito revelou-se uma faringite.

Em nota enviada ao JN, a administração assegura que "não foi confirmado nenhum caso de Covid-19 no GuimarãeShopping". Havia suspeitas em relação a uma funcionária de uma loja de perfumes, mas depois de terem sido seguidos todos os procedimentos recomendados pelas autoridades de saúde, a funcionária da loja "foi diagnosticada com faringite no centro de saúde".

Como medida preventiva, a loja esteve encerrada e foi higienizada, sendo que "foram tomadas todas as medidas de segurança e desinfeção necessárias", pelo que "neste momento o GuimarãeShopping está a funcionar normalmente", adianta a administração.

O centro comercial está em monitorização constante da situação, dada a elevada afluência de pessoas ao espaço, e ativou, há várias semanas, um plano de resposta à pandemia, que prevê as seguintes medidas: o aumento da frequência das rotinas de limpeza nas áreas comuns, a disponibilização de dispensadores com gel desinfetante e a sensibilização dos lojistas e prestadores de serviços para a adoção de medidas de prevenção bem como para o uso de equipamentos individuais de proteção, sempre que aplicável.

O GuimarãeShopping é o maior centro comercial da cidade de Guimarães, localizado em frente ao Hospital Senhora da Oliveira, junto à Estação Rodoviária da cidade.