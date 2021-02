Ajuste direto de 2,7 milhões em Guimarães avança sem visto do Tribunal

Delfim Machado Hoje às 13:19 Facebook

Guimarães contrata serviço de transporte ao abrigo da exceção prevista na lei do Tribunal de Contas.

A Câmara Municipal de Guimarães aprovou, na terça-feira, o contrato de prestação de serviços com a empresa Arriva para a prorrogação do serviço de transporte rodoviário de passageiros. Ao contrário da maioria dos ajustes deste valor, a lei prevê a possibilidade de entrar em vigor antes do visto do Tribunal de Contas.

O ajuste direto com convite a uma entidade foi aprovado por unanimidade e prevê a contratação da Arriva até 31 de dezembro por um valor próximo de 2,7 milhões de euros. Segundo a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, os contratos de valor acima dos 950 mil euros "não produzem quaisquer efeitos antes do visto ou da declaração de conformidade".