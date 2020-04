Alexandra Lopes Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de a ambulância que conduzia ter entrado em despiste e ter capotado na A7 em Serzedelo, Guimarães.

A ambulância pertence a uma entidade privada de transporte de doentes não urgentes, apurou o JN. No momento do sinistro, seguia apenas o condutor, que circulava no sentido Famalicão - Guimarães.

Os Bombeiros de Riba de Ave transportaram o ferido ao hospital de Guimarães.