Antiga gigante do têxtil do Ave à venda por três milhões

Gigante têxtil do Vale do Ave aceita propostas até ao fim do mês. Houve máquinas vendidas antes da falência.

As empresas do universo António de Almeida & Filhos (AAF) foram ontem colocadas à venda por um preço-base de três milhões de euros. Tal como o JN noticiou, a venda antecipada da gigante têxtil do Vale do Ave, sediada em Moreira de Cónegos, visa ganhar tempo para evitar o despedimento dos 220 trabalhadores.

A AAF foi declarada insolvente a 13 de julho. É a última fábrica do Grupo Moretextile, formado em 2011 para salvar a AAF, a Coelima e a JMA Felpos. De acordo com o anúncio de venda, assinado pelo administrador de insolvência Bruno Costa Pereira, está à venda o património da AAF, um imóvel da empresa Morecoger e seis prédios da Moretextile imobiliária. As propostas têm como valor-base os três milhões de euros e a que tiver o valor mais elevado será apresentada para votação na Assembleia de Credores, agendada para 7 de setembro, no Tribunal de Guimarães. No entanto, se a melhor proposta for inferior a três milhões de euros, também pode ser levada à assembleia para efeitos de aprovação, "desde que a mesma iguale ou supere metade daquele valor", lê-se no anúncio.