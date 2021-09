António Almeida & Filhos vendida por 3,5 milhões

Delfim Machado Hoje às 14:28 Facebook

Os credores da fábrica têxtil António Almeida & Filhos, de Moreira de Cónegos, aprovaram esta terça-feira de manhã a venda da empresa por 3,5 milhões de euros. O comprador é Domingos Almeida, dono da Têxteis DA, que assume amanhã a gestão.

A Assembleia de Credores realizada no Tribunal de Guimarães esta terça-feira de manhã contou com 88,7% dos credores da insolvente António Almeida & Filhos. Destes, 99,85% votaram favoravelmente a transmissão dos bens da empresa, incluindo dos 207 trabalhadores que permanecem ao serviço. Houve um voto contra de um trabalhador e ainda as abstenções do Ministério Público e de três funcionários.

O comprador, dono da Têxteis DA, de Lordelo, Guimarães, assume amanhã a gestão da empresa, embora de forma precária, até à realização da escritura de compra e venda. Terá, no imediato, de injetar cerca de um milhão de euros na António Almeida & Filhos para que possa ser possível comprar matéria prima e corresponder aos mais de cinco milhões de euros de encomendas que a fábrica tem até ao final deste ano.

"É uma grande decisão e os trabalhadores da António Almeida & Filhos acabaram de ganhar um patrão. Esperemos sinceramente que esta empresa com cerca de 65 anos de vida retome rapidamente os caminhos daquilo que foi o passado recente. É um ciclo que termina", disse Francisco Vieira, coordenador do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os Montes.

O administrador de insolvência, Bruno Costa Pereira, entende que este resultado "é o que salvaguarda os postos de trabalho e o interesse de todos os credores". Ele, que assumiu a empresa com a laboração quase parada e sem matéria prima, conseguiu desenvolver esforços para manter a empresa a laborar, assegurando o pagamento dos salários de julho e agosto, mais o subsídio de férias.

A António Almeida & Filhos era a última fábrica têxtil do grupo Moretextile, que detinha também a Coelima e a JMA Felpos. A Coelima está em processo de venda por 3,6 milhões de euros, com a escritura de transação agendada para o próximo dia 13, também no âmbito de uma insolvência. A JMA Felpos foi vendida por cerca de quatro milhões de euros numa transação privada.