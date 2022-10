António Costa promete hemodinâmica em Guimarães para novembro

Rui Dias Hoje às 19:46 Facebook

O presidente da Câmara Municipal de Guimarães diz que, depois do chefe do Governo ter anunciado a abertura da Unidade de Hemodinâmica do Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), para novembro, o "assunto está resolvido" e não haverá mais adiamentos.

O serviço de Hemodinâmica, indispensável para salvar vítimas de enfarte e AVC, está pronto desde 2018, mas continua à espera de ser inaugurado. Entretanto, os doentes são encaminhados para Braga e Gaia.

A Unidade de Hemodinâmica do HSOG foi um investimento de 2,5 milhões de euros, oferecido por particulares e empresas, mas nunca funcionou porque não faz parte da rede de referenciação do SNS.