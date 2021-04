Apoios solidários triplicam em cinco anos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara volta a reforçar verba das instituições de solidariedade. Em ano de pandemia, pedidos de ajuda alimentar aumentaram.

A verba disponibilizada anualmente pela Câmara de Guimarães às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho é hoje três vezes superior àquela que era entregue há cinco anos. O número de IPSS contempladas com apoios também duplicou e nem só a pandemia justifica o reforço de verbas.

Ontem, em reunião de Câmara, o Executivo municipal vimaranense aprovou a atribuição de quase dois milhões de euros de financiamento a 101 IPSS do concelho. O valor reflete uma aposta crescente na área social. Em 2016, o mesmo regulamento atribuía cerca de 600 mil euros a 52 entidades. No ano seguinte, o apoio foi de 1,5 milhões de euros a 70 instituições. Em 2018, 87 entidades receberam um total de 1,3 milhões. Em 2019, subiu para 1,7 milhões e 94 instituições. No ano passado, foram 1,6 milhões a 101 instituições.